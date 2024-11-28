Polis memuru Görkem Taşlı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Haspolat’ta şüpheli gördüğü araçta arama yaptığını söyledi. Polis, E.Ş'nin sürücü, G.A'nın yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada E.Ş'nin tasarrufunda 16 gram metamfetamin türü uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 17 Kasım’da 15 gram olarak aldığını, bir kısmının bir şahsa verdiğini, bir kısmını ise G.A ile içtiklerini söylediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı E.Ş'nin poliste 37 kaydı ve 24 sabıkası bulduğunu, son olarak 2022 yılında uyuşturucu suçundan hüküm giydiğini, şatlı tahliye ile çıktığını ancak denetimli serbestlik kurallarına uymadığını söyledi. Polis, zanlı G.A'nın ise sabıkası olmadığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı E.Ş'nin 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yargıç Nuray Necdet, zanlı G.A'nın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.