Lefkoşa’da gerçekleştirilen "Vatan Operasyonu"nda tutuklanan C.K.O, C.M.U, I.S.O, S.N.E. ve K.S.U. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa'da 6 gram uyuşturucuyla tutuklanan A.K.M.’nin ifadesi üzerine harekete geçildiğini, zanlıya uyuşturucu veren şahısların peşine düşüldüğünü belirtti.

Polis, A.K.M.’ye uyuşturucu veren C.K.O’nun 14 Kasım 2023 tarihinde Göçmenköy'de tespit edilerek makul kuvvet kullanılıp etkisiz hale getirilip alıkonduğunu söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, daha sonra zanlının Gönyeli’deki evine gittiklerini, o esnada diğer 4 zanlının da evde tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada 350 gram ağırlığında hintkeneviri, 400 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, evde ayrıca uyuşturucu paketlemede kullanılan birçok malzemenin de ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlıların uyuşturucu maddeleri 7 Kasım 2023 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettiklerini tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.