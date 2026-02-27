Bu çerçevede düzenlenen eğitim programları kapsamında, Necat British College, Dr. Suat Günsel Koleji ve Bekir Paşa Lisesi öğrencileriyle bir araya gelindi.

UMK’dan verilen bilgiye göre, eğitimlere, Necat British College ve Dr. Suat Günsel Koleji’nden 140, Bekir Paşa Lisesi’nden ise 260 olmak üzere toplam 400 öğrenci katıldı.

Feyza N. Süral, Muhammed Dokuz ve Tutku Özdil tarafından verilen eğitimlerde; bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, riskli davranışlar, bağımlılıktan korunma yolları ve sağlıklı yaşam becerileri ele alındı. Etkileşimli şekilde gerçekleştirilen sunumlarda öğrencilerin soruları yanıtlanarak aktif katılım sağlandı.

Komisyon yetkilileri, erken yaşta verilen bilinçlendirme eğitimlerinin bağımlılıkla mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, okullarda yürütülen bu tür çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Eğitimler sonunda, “Gençleri korumak, bilinçlendirmek ve sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlamak en temel hedefimizdir. Önleyici her adım, güçlü bir toplumun temelini oluşturur.” mesajı paylaşıldı.

UMK açıklamasında, “Bu eğitimlerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ve sürece duyarlılık gösteren tüm okul yönetimlerine, öğretmenlere ve öğrencilere; tüm Komisyon üyeleri olarak içten teşekkürlerimizi sunarız. Okulların göstermiş olduğu duyarlılık, gençlerimizin bilinçlendirilmesi ve sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanması açısından büyük önem taşımaktadır.” ifadelerine yer verildi.