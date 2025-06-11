Musa Mitil'in ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

10.06.2025 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Musa MİTİL (E-59) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.