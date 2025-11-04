Amerikan Kalp Derneği’nin 2025 Bilimsel Oturumları’nda sunulacak yeni bir araştırma, gece yapay ışığa maruz kalan kişilerin kalp hastalığı riskinin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Araştırma ekibine göre, bu durum beyin stres sinyallerini tetikliyor ve damar duvarlarında iltihaba yol açıyor. Çalışmayı yöneten Dr. Shady Abohashem, “Işık kirliliği çok yaygın, ancak kalp üzerindeki etkilerini tam olarak bilmiyoruz. Artık bunun beyin ve damar sistemi üzerindeki stresi artırdığını görüyoruz” dedi.

Ne kadar çok ışık, o kadar yüksek risk

Araştırmada 450 sağlıklı yetişkinin beyin ve damar aktiviteleri gelişmiş tarama yöntemleriyle incelendi. Sonuçlara göre, gece ışığına fazla maruz kalan kişilerde kalp hastalığı riski yüzde 30’dan fazla artıyor. Dr. Abohashem, “Veriler, gece ışığı ile kalp hastalığı arasında neredeyse doğrusal bir ilişki olduğunu gösteriyor” diye aktardı. Işığa maruz kalan bölgelerde yaşayan kişilerde beyin stres sinyalleri ve damar iltihabı daha yüksek çıktı. Araştırmacılar ayrıca, gelir düzeyi düşük bölgelerde ya da gürültülü çevrelerde yaşayanlarda riskin daha da arttığını belirtti.

Beyin stresi damarlara zarar veriyor

Uzmanlara göre beyin, ışığı bir stres unsuru olarak algılıyor. Bu stres sinyalleri, bağışıklık sistemini harekete geçirerek damarların iltihaplanmasına ve sertleşmesine yol açıyor. Zamanla bu durum, kalp krizi veya felç riskini artırabiliyor. Dr. Abohashem, “Beyin stres tepkisi bağışıklığı tetikliyor, bu da damarları yavaş yavaş zedeliyor” dedi.

Kalbi korumak için basit önlemler

Uzmanlar, şehirlerin gereksiz dış aydınlatmaları azaltması, hareket sensörlü lambalar kullanması ve evlerde yatmadan önce ekran ışıklarından uzak durulması gerektiğini söylüyor. Dr. Abohashem, “Yatak odanızı karanlık tutun, telefonunuzu veya televizyonu kapatın. Küçük adımlar kalbinizi koruyabilir” ifadelerini kullandı.