Polisin meydana gelen olayla ilgili açıklaması şöyle:

11.03.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu’nun Sınırüstü - Altınova dörtyol kavşağı mevkiinde, M.A.(E-50) 129 miligram alkollü içki tesiri altında, kullanımındaki aracı ile trafikte seyir halinde olduğu sırada arkasından gelen aracın uzun farlarının gözünü rahatsız ettiği gerekçesiyle, aracını yol kenarına park edip inmeye çalışan F.Z.(E-33)’ye küfür etmiş ve yüzüne yumruk vurmak suretiyle de adı edileni ciddi şekilde darp edip, sol kaşında kesi oluşmasına sebep olmuştur. M.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.