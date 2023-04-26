Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 25 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe giren 20/2022 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasası çerçevesinde, Vadili Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi’nde bulunan 2 adet boş parsel için, beyaz eşya tamiri ve elektrik işleri ile oto işleri faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerden yarından itibaren 11 Mayıs’a kadar müracaat kabul edileceği bildirildi.

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Açıklamada, müracaatların, Sanayi Dairesi’nin düzenlediği ve daireden temin edilecek formlar doldurularak, Sanayi Dairesi’ne yapılacağı kaydedildi.