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İş kazası sonucu yaralanan Gölkem AKAR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

06.04.2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Vadili'de ağır vasıta tamir garajında, Gölkem AKAR(E-25), boya işleri yapılmak üzere garaja bırakılan Boccat isimli iş aracının ön kolları ile gövdesi arasında kalan kısmını boyadığı esnada, söz konusu aracın muhtemelen hidrolik koluna dokunması sonucu, o esnada yukarıda bulunan kolların aşağıya doğru hareketi neticesinde araçla kollar arasına göğüs ve baş kısmını sıkıştırması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

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