Pakistan uyruklu iki mandıra işçisi hayatını kaybetti Pakistan uyruklu iki mandıra işçisi hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre , 4 Ağustos Cuma günü, saat 22.30 sıralarında, Vadili’de ikamet eden 60 yaşındaki Cevat Elçioğlu'nun kalmakta olduğu evin içerisinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Polisin soruşturma devam ediyor.