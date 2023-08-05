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Polisin soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre , 4 Ağustos Cuma günü, saat 22.30 sıralarında, Vadili ’de ikamet eden 60 yaşındaki Cevat Elçioğlu'nun kalmakta olduğu evin içerisinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Pakistan uyruklu iki mandıra işçisi hayatını kaybetti

Pakistan uyruklu iki mandıra işçisi hayatını kaybetti

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