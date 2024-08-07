Mahkumiyet kararlarını Mahkeme Başkanı Banu Soyer açıkıladı. Karara göre katil zanlısı Ömer Tunç ömür boyu hapis cezasına, zanlı Veysel Sare 35 yıl hapis cezasına ve zanlı Musa Çiçek 20 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

TÜM DAVALARDAN SUÇLU BULUNDULAR...

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer huzurunda yargılanan zanlılar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek hakkındaki karar Ağır Ceza Mahkemesindeki 58.celsede açıklandı. Mahkeme başkanı Soyer, yürütülen duruşmalar neticesinde zanlıları heyet olarak aleyhlerine getirilen tüm davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

“ACIMASIZCA KATLETTİLER”....

Mahkeme Başkanı Banu Soyer gerekçeli mahkumiyet kararlarını açıklarken KKTC Anayasasına atıfta bulunurak kişinin yaşam hakkından daha önemli bir unsur düşünülemez, hayat ve vücut bütünlüğü ve yaşam hakkına vurgu yaptı. Soyer zanlıların aleylerine getirilen tüm davalardan suçlu bulunduklarına hüküm verirken, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ı acımasızca katlettikleri huzurmuzdadır otopsi raporları ve bulgulara dikkat çekti. Mahkeme Başkanı Soyer, sanıklar planlayarak maktülleri öldürmüşlerdir, tümü planlı ve organize şekilde hareket etmişlerdir, suikast silahları olan kalaşnikoflarla ateş açmışlardır ve maktülleri acımasızca katletmişlerdir tüm bunlar neticesinde zanlı 1 Ömer Tunç ömür boyu (40 yıl) hapse mahkum edilirken, zanlı 2 Veysel Sare suikastcileri olay yerine götüdü ve maktüllere pusu kurarak olayın gerçekleşmesini sağladıktan sonra suikastçileri olay yerinden uzaklaştırdı bu kapsamda hakkında 35 yıl mahkümiyet kararı, zanlı 3 Musa Çiçek maktülün aracının geçişini haber vererek suikastin gerçekleşmesine katkı sağladı, ayrıca olayda kullanılan bir çok emareyi de saklamya çalışmaktan 20 yıl hapse mahkum edildi.

FALYALI’NIN SEVENLERİ MAHKEME ÖNÜNDEYDİ..

Diğer yandan karar okunurken mahkeme binasının önünde Halil Falyalı’nın simgeleşen fotoğrafını posterleştirerek beklediler. Toplanan kalabalık sessizce karar du7ruşmasının bitmesini bekledi. Kararı öğrenen kalabalık olaysız bir şekilde mahkeme önünden ayrıldı.

EROL EVCİL DOSYASI NE OLACAK?...

Öte yandan KKTC Girne Ağır Ceza Mahkemesinde zanlı 2 Veysel Sare’nin suikastin gerçekleşmesindeki fiili katılımının Türkiye’de bulunan Erol Evcil’in Cengiz Şener aracılığı ile verdiği talimatlar da kayda geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Söylemez ve çetesine iddianame hazırlarken dosyası ayrılan Erol Evcil ilgili soruşturma sonucunun ne olacağı ise merak ediliyor...

Diğer yandan suikast ile ilgili Türkiye’de sürdürülen dava süreçleri ise Eylül ayında devam edecek...

Neler olmuştu?

Girne – Çatalköy’de, 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş ise olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı.Soruşturmanın Kıbrıs’ın kuzeyindeki ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti.

Türkiye’de tutuklu olan sanıklar hakkındaki karar 19 Ocak 2024 tarihinde açıklanmıştı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Mustafa Söylemez'i, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.Mahkeme, diğer sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız'ı, 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25'şer yıl hapisle cezalandırmıştı.Sanık Mehmet Faysal Söylemez’in “Tasarlayarak iki kez adam öldürme” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlarından sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı vererek tahliyesine karar verilmişti.Mahkeme ayrıca tüm sanıklar hakkında “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından ise beraat kararı verirken, Sanık Metin Süs hakkında üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar vermişti.Mahkeme heyeti, sanık Cemil Önal hakkında ise “Tasarlayarak adam öldürme” suçundan 2 kez ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan hakkındaki davanın ayrılmasına hükmetmişti