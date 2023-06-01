-ÖZEL HABER

Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu… Erçağ, adil bir vergi sistemi getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı” dedi…

“KKTC’DE ADA EKONOMİSİ MODELİ UYGULANMALI”

Türkiye’deki seçimin ardından ekonomik durumu değerlendiren Erçağ, “Bu ülkenin artık kendi ekonomi politikasını belirlemesi lazım. Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Türkiye ölçeğine göre uygulanan ekonomi politikalarını ayrıca tartışmak lazım. Ancak ada ekonomileri daha farklı. Bize de ciddi bir döviz girdisi vardır. Turizm ve eğitim lokomotif sektörlerimizdir. Öte yandan Güney’den de ciddi bir döviz girdisi vardır. Tüm bunlar göz önüne alınarak yeni bir ekonomi politikası belirlenmesi gerekiyor. Bir seçim bitiyor yeni bir seçim başlıyor. Biraz da toplumun siyasetten arınarak kendi özüne dönmesi ve ne yapılabilir noktasında bir politika oluşturulması lazım. Bize ada ekonomisini yazmak ve uygulamak gerekiyor. Artık bunları tartışmanın zamanı gelmiştir. Yıllarca Malta modeli tartışıldı. Bana göre çok doğru bir modeldi. Ancak uygulama noktasında bir şey yapılmadı. Üreten değil tüketen bir toplum şekline geldik” dedi.

“ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Erçağ, “Döviz endeksli bir ithalat politikası olduğunda döviz arttıkça fiyatlarda artıyor ve dövize endeksli bir yaşam sürüyoruz. Dövize endeksli bir yaşamı gündeme almamız gerekmektedir. Bütün mesele sonunda kaynağa dayanıyor. Kaynakla ilgili ciddi bir gelirimiz olması gerekir ve geliri artıracak kaynakların çeşitlendirilmesi gerekir. Biz şuanda gelirlerimiz giderlerimizi karşılıyor bir miktarda yatırıma yönelik bir şeyler yapılıyor. Adil bir vergi sistemi ile geliri arttırabilirsiniz. Bu noktada denetlemenin daha ciddi yapılması gerekmektedir. Çok kazanandan çok az kazanandan az alınacak bir vergi sisteminin bu ülkeye gelmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“KAMU MALİYESİNİN HANTALLIĞI VE BÜYÜKLÜĞÜ ÇOK CİDDİ BİR MALİYET ORTAYA ÇIKARIYOR”

Erçağ, “Doğru olan insanların toplum ve devlet bilinci içerisinde hareket etmektedir. Bu devletin neler yaptığını hiç kimse görmüyor aslında. Bütün dünyada sıkıntılar vardır Amerika’da bankalar batmaya başladı. Bütün dünyada bir buhran vardır. Bu sürecin ne kadar süreci meçhul olan bir süreçteyiz. Kamu maliyesinin hantallığı ve büyüklüğü çok ciddi bir maliyet ortaya çıkarıyor. Özel sektörün durumu keza ortadadır. Bütün bunların çözümü için sistemin yeniden kurgulanması ve ekonomik olarak yeniden bir yapılanmanın organize edilmesi gerekmektedir” dedi.