Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Gürtaç olayla ilgili bulguları aktardı.

Gürtaç 30 Kasım 2024 tarihinde Gönyeli Polis Karakoluna gelen Gönyeli'de sakin Müşteki İ.G’nin (E-57, Öğretim Görevlisi ) yapmış olduğu şikayette; Eylül-Ekim 2024 tarihleri arasında Çatalköy'de Vakıflar İdaresine ait 3 evlek ve bitişiğinde bulunan 1.5 dönüm bir araziyi kiralamak için başvuru yaptığını ve bir proje sunduğunu, ancak halen bir netice alamadığını, Zanlı M.E'nin bu hususta kendisine 25.300 STG karşılığında yardımcı olabileceği konusunda vaat vererek 25.300 STG'yi kendisinden sahtekarlıkla temin ettiğini söyleyip şikayetçi olduğunu mahkemeye aktardı. Polis meselenin polisin 30 Kasım 2024 tarihinde bilgisine geldiğini zanlının şubeye celp edildiğini belirtti. Polis memuru Gürtaç zanlıdan konu ile ilgili izahat istediğinde ifade verdiğini ve konu paranın 5300 Sterlinini polise teslim ettiğini söyledi.

Polis memuru Süleyman Gürtaç zanlının ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını, alınması gereken ifadeler olup bu ifadeler ışığında meselede Zanlı sayısının artması kuvvetle muhtemel olduğunu ayrıca mesele ile ilgili kamera görüntüleri mevcut olup kamera görüntülerinin incelenmesi gerekmektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 1 gün süre ile Poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.