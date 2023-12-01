Van'da 4 ton 600 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkogüç-38 operasyonları 45 ilde devam ediyor.

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı yeni bir operasyon daha düzenledi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 4 ton 600 kilogram toz esrar yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.