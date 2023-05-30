-ÖZEL HABER

Döviz kurlarının yüksek seyrettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sterlin üzerinden olan kira bedelleri de kısa zamanda kat be kat artmış durumda. Gündem Kıbrıs muhabiri sokağa çıkarak vatandaşlara 'kira deyince aklınıza ne gelir?' diye sordu.

Artan kira bedelleri karşısında oldukça şikayetçi olan vatandaşlar, geçtiğimiz yıl 250 sterlin olan kira bedellerinin bu yıl 400 sterlinlere kadar çıktığını, geçinmekte güçlük çektiklerini anlattılar.

Kirayı ödeyince maaşlarından geriye çok az bir miktar kaldığını belirten vatandaşlar, 'tüm ay ne yiyeceğimizi düşünüyoruz. Kirayı ve diğer faturaları ödeyince ay sonuna kadar neredeyse sadece makarna yemek zorunda kalıyoruz' diyerek isyan ettiler.

Ev sahiplerine de seslenen vatandaşlar, 'lütfen asgari ücretle geçinen ya da ülkede öğrenci olarak bulunan kişileri de düşünün. Geçinmenin çok zor olduğu ülkemizde bir de siz yüksek kira bedelleri ile bizleri zor durumda bırakmayın' dediler.