GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşları ile birlikte verdiği mücadelenin çok büyük ve çok anlamlı olduğunu söyleyen vatandaşlar, bugünlere gelmemizin Mustafa Kemal Atatürk sayesinde olduğunu kaydetti. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin kurtarıcısı olduğunu aktaran vatandaşlar, “Ondan daha büyük bir devlet adamı dünyaya gelmedi. Bir Türk devletini yoktan yarattı, küllerinden bir devlet yarattı…” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk‘ün dünya çapında bir lider ve Türk milletinin simgesi olduğunu, tarihten silinemeyeceğini ve çok önemli bir yerde bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, Atatürk’ü rahmetle andı.

Gündem Kıbrıs’ın mikrofon uzattığı gençler ise Mustafa Kemal Atatürk’ün kendileri için çok anlam ifade ettiğini bu söyleyerek, toplumun değerlerinin temelini atmış ileri görüşlü bir lider olduğunu ifade ederek, “Mustafa Kemal Atatürk kalbimizde yaşıyor. Bugünü bizlere armağan ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi. Atatürk’ü saygı ve özlemle anan gençlerimiz, onun yerinin doldurulamayacağını ve kalplerinde sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.