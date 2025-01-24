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Asgari ücret artışı kesinleşmedi ama zamlar ardı ardına geldi… Vatandaş ise isyan etti…

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KESİNLEŞMEDEN ZAMLAR ARDI ARDINA GELİYOR…

Asgari Ücrete yapılan yüzde 7.5’lik artış yeterli bulunmadı. Asgari Ücret Tespit Komisonu’nu yapılan itirazlar neticesinde yeniden toplanacak. Asgari ücret artışı netleşmeden piyasaya gelen zamlar ise vatandaşı isyan noktasına getirdi. 24 saat içerisinde önce yumurta ve tavuk ürünlerine, ardından tüp gaza gelen zam “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

ZAM YAĞMURU… Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, 470 TL’ye satılan 10 kiloluk tüp gaza 30 TL zam yapılarak 500 TL’ye yükseltildi. Yumurta ve tavuk ürünlerine de gelen zamla birlikte, 6'lı yumurta fiyatı 30 TL'den 40 TL'ye , 30'lu yumurta fiyatı da 140 TL'den 190 TL'ye yükseldi.



“FİYATALAR ZATEN İKİ HAFTADA BİR YÜKSELİYOR”…

Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, “Daha insanlar artışlı maaşlarını almadan zam yapıyorsunuz. Hayat Pahalılığı oranının altında verdiğiniz artışın ne anlamı kaldı?” diye sordu. “3 kuruş yaptıkları artışı böyle alıyorlar” diyen vatandaşlar, “Bu gidişle tüpü de Güney Kıbrıs’tan almaya başlayacağız” yorumunu yaptı. Firmaların ellerinde fiyat değişikliği yapmak için ellerinde etiket makinası ile dolaştıklarını söyleyen vatandaşlar, fiyatların zaten her iki haftada bir yükseldiğini söyledi.



“ALLAH’A HAVALE EDİYORUZ”…

Diğer bir vatandaş ise, “Hakkıyla vermedikleri asgari ücreti bile geri aldılar çoktan. Her toplum hak edildiği gibi yönetilir” diyerek eleştiride bulundu. “Akşam yatıp sabah kalkınca zam duymaktan” bıktığını ifade eden vatandaşlar, ülke yöneticileri için “Allah’a havale ediyoruz hepsini” dedi.



ASGARİ ÜCRET ARTIŞI İÇİN EYLEM YAPACAKLAR…

Vatandaşlar ve sendikalar, bugün saat 18.00’da Başbakanlık önünde “Hayat Pahalılığı oranı altında artış yapılan Asgari Ücret” için eylem yapacak…



KOMİSYON HAFTA BAŞINDA İTİRAZI DEĞERLENDİRECEK…

Asgari Ücrete yapılan yüzde 7.5’lik artışa Türk-Sen ve Hür-İş tarafından itiraz edildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapılan itirazı değerlendirmek için hafta başında yeniden toplanması bekleniyor.