Gündem Kıbrıs- PELİN YÜKSELAY

Gündem Kıbrıs muhabirine dövizin yüksek seyrini değerlendiren Ekonomist Mehmet Saydam, pandemi sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yürüttüğü düşük faiz politikası uygulamasının yıkıcı etkilerinin kendisini hissettirmeye devam ettiğini belirterek, “Bu yıkıcı etkiler devam edecek gibi. Kısa bir dönemden beri durgunlaşan döviz anlık gelişmeler ile artış ve azalışlar göstermeye devam etmekte. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası müdahaleleri de azalmakta çünkü döviz Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor ve edecek de” ifadelerini kullandı.

“2024 Yılında dövizin yükselmeye devam edeceği aşikar”

“2024 yılında dövizin hali hazırda yükselişe devam edeceği aşikar” diyen Saydam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ülke ekonomisinin bu alanda ciddi çalışma önlem ve kaynaklar yaratması gerektiğini vurguladı.

“Sadece kamu personeli değil tüm özel sektör çalışanlarını da kapsayan acil eylem planları devreye konmalı” diyen Saydam, Meclis’ten geçen 2024 bütçesinin, bu döviz artışları ile şimdiden açık verdiğine dikkat çekti.

Vatandaşlara çağrı: Lütfen borçlanmayın ne TL ne de döviz

Sürecin dinamik ilerlemekte olduğunun altını çizen Saydam, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Lütfen borçlanmadan iyi düşünün. İster döviz ister Türk Lirası. Borçlanmanın nedeni elzem veya ticari getiri değil ise de uzak duralım” diye konuştu.