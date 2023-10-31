Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, milletvekili Ayşegül Baybars'ın nüfusla ve vatandaşlıkla ilgili eleştirilerine meclis kürsüsünden cevap verdi.

Sorunun ülkenin geleceğini ilgilendiren bir sorun olduğunu ifade eden Oğuz, veriye dair planlamanın daha garanti olduğunu vurguladı. KKTC’nin nüfusunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Oğuz, dijitalleşmeye geçemeyen daireler, altyapı sorunları olduğunu anlattı.

Mevcut durumdan düze çıkmak ve ülkeye gelenin ne amaçla geldiğinin bilinmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Oğuz, “Bunun zapturapt altına alınması lazım” dedi.

Hassas davrandıklarını, sektörlerle sorunları konuştuklarını ifade eden Oğuz, nüfus politikasının devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini belirterek, “Seyretmiyoruz, çalışıyoruz ve konuşuyoruz” dedi. Oğuz, sokaktaki insanın endişesinin kendilerinde de endişesi olduğunu söyledi.

Bir soru üzerine Oğuz, nüfus sayımının olması gerektiğini, İstatistik Kurumu ile konuyu konuştuklarını kaydetti.

-Vatandaşlık konusu… “Bakanlar Kurulu, köken olarak ayrım yapmıyor”

Başka bir soru üzerine KKTC’de Bakanlar Kurulu’nun kökene bakmaksızın vatandaşlık verdiğini ifade eden Oğuz, “Bakanlar Kurulu, köken olarak ayrım yapmıyor” dedi.

Yabancılara mal satışında en büyük sorunun sözleşmeli satışlar olduğunu ifade eden Oğuz, “Amacımız bu sorunu ortadan kaldırmak” dedi. Bakan Oğuz, Bakanlar Kurulu’nun kimseye imtiyaz sağlamadığını vurguladı.

Ülkenin altyapısının kaldıracağı kadar konut yapılacağını dile getiren Oğuz, düzenlemeyi en erken zamanda yapacaklarını kaydederek, belli yerlerde tedbir alacaklarını ifade etti. Oğuz, düzensiz göç ve mülteciler konusunda da çalışma yaptıklarını kaydetti.