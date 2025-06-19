Gazimağusa kültür, sanat ve tarihî mirası bir araya getiren büyüleyici bir sahne deneyimine ev sahipliği yaptı.

Bu anlamlı geceye Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve eşi, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay bazı milletvekilleri, iş hayatının önde gelen isimleri ile sivil toplum örgütlerinden temsilciler büyük ilgi gösterdiler.

Moe – Master of Experience tarafından kurulan Cyprus Cabaret’in sahnelediği “Jealousy / The Cabaret of Othello”, William Shakespeare’in ölümsüz eseri Othello’dan ilham alarak yeniden kurgulanan, özgün ve çok katmanlı bir deneyim olarak dikkat çekti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi’nin destekleriyle hayata geçirilen bu özel yapım, tiyatro, müzik, opera, dans ve gastronomi unsurlarını bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Venedik Sarayı’nda 1000 m²’lik canlı bir sahne

Özel olarak getirilen yapısal sistemlerle çevrilen 1000 m²’lik bir alan, Venedik Sarayı’nı adeta yeniden inşa ederek görkemli bir açık hava sahnesine dönüştürüldü. Bu mimari kurgu, yalnızca dekor değil, aynı zamanda hikâyenin taşıyıcısı bir yapı olarak izleyiciyi içine çekti.

Kıskançlık, aşk ve ihanetin yanı sıra kadınların bastırılmış seslerine kulak veren bu özgün yapım, klasik sonu tersine çevirecek cesur bir mesaj barındırıyor.

İzleyiciye şu soruyu fısıldayan bir yapı kuruluyor: “Acaba Shakespeare yanılıyor olabilir mi?”

Bu anlatı, kadına yönelik şiddete karşı bir duruş olarak da okunabilir ve bu yönüyle çağdaş duyarlılığı tarihsel mirasla buluşturan önemli bir ifade alanı sunuyor.



Kıbrıs’ın kimliğinden ilham alan estetik ve tatlar

Gösterinin tüm dekor ve kostüm tasarımları, Ortaçağ estetiği ile adanın ruhunu birleştiren el yapımı unsurlardan oluşuyor. Özel olarak dokunan kumaşlar, orijinal tasarım mobilyalar ve geleneksel detaylarla bezenmiş aksesuarlar kullanıldı .



Ada sanatçılarıyla canlanan bir sahne

Gösterinin büyük kısmında sahne alan oyuncular, dansçılar ve müzisyenler Kıbrıs’ta yaşayan yerel sanatçılardan oluşuyor.

“Jealousy / The Cabaret of Othello”, 2025 yazı boyunca her Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü saat 20:00’de, Gazimağusa Venedik Sarayı’nda sahnelenecek.

“Bir hayalin gerçeğe dönüşmesi”



Etkinliğin başında konuşan Moe -Master of Experience Direktörü ve gecenin mimari Tufan Yakuboğlu “Bu proje, Master of Experience’un hayal ettiği sahne düşünün gerçeğe dönüşmesidir.

Bu hayalin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı. Yakuboğlu etkinliği ortaya çıkaran geniş ekibe teşekkür etti:

“Müzikal koordinasyonu Diner Drama ekibi ve Şebnem & Efkan Öz üstlenirken, senaryo uyarlamasıyla anlatıyı yeniden kurgulayan Pulse Yapım, reji ve sahne vizyonuyla projeyi şekillendiren Şahin Hayri Üren ve Melis Dumantepe, oyunculuğu ve enerjisiyle projeye ruh veren, danışma kurulu üyesi Yusuf Nidai ve yaratıcı ekipten katkı sunan isimler şunlar:

Meryem Uygar, Cenk Gürçağ, Cemile Gürçağ, Hanife Tayyaracı, Feyza Ongun, Yunus Erhan, Sahne arkasında, Umur Yılmaz, Kaan Yıldız, Batu Konnolu, Cise Mevlit, Ece Kanmaz, Hanife Vurdu, Recep Tokyürek, Andaç Günay, Serkan Yukay’a ve Onursal Akdeniz’e, destekleriyle Nazmi Pınar, provalarıma kapı açan Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu ve bu vizyoner projeye gönülden destek veren

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a teşekkür ederiz.Ayrıca Gazimağusa halkına ve esnafına, yanımızda oldukları için minnettarız.”