Vergi ve kamu alacaklarının yapılandırılması için başvuru süresi bir ay daha uzatıldı. Çıkarılan yasa gücünde kararname ile 2020 ve öncesine ait kesinleşen vergiler ve kamu alacaklarının yapılandırılması için 28 Şubat olan başvuru süresi 31 Mart'a uzatıldı.

Kararname dünkü (24 Şubat) Resmi Gazete yayımlandı.

Hükümet, 3 Kasım 2022 tarihinde çıkardığı "Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma İle Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen Veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararname" ile borçlulara yapılandırma imkanı tanımıştı.