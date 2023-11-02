Geçtiğimiz Hafta sonu Vespa Club Cyprus üyeleri geleneksel Sonbahar Gezisiyle buluştu.

Sonbahar Gezisi , Türkiye Cumhuriyet’inin 100. Kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim Pazar günü 100 Vespa motosikletin katılımıyla gerçekleşti.

Oldukça kalabalık bir katılım ile gerçekleşen gezi pazar sabahı Lefkoşa Hamitköy Çemberinde start aldı.

Civar illerden gelen Vespa Club Cyprus üyeleri ilk önce Değirmenlikte Gazimağusa’dan gelen Vespa ekibiyle buluştu.

Daha sonra sırasıyla Değirmenlik köyü içerisinden Alev kayası piknik alanına varan Vespa severler burada ilk molalarını gerçekleştirdiler.

Ardından dağ yollarından Esentepe – Tatlısu bölgesine varan konvoy günün son molasını Tatlısu mevkiinde yaptı.

Gezinin varış noktası olan Kaplıca Hotel & Restorana doğru hareket eden ekipler geçtikleri güzergahlarda halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Rekor katılım ile gerçekleşen gezi Kaplıca Restoranda verilen öğle yemeği ile son buldu.

Cumhuriyetin yüzüncü yılında yüz Vespa adıyla düzenlenen gezide havanın da güzel oluşu, katılımcıların renkli görüntüler vermesine neden oldu. Oldukça disiplinli bir şekilde trafik kurallarına uyan Vespa Club Cyprus üyeleri, bu konuda takdir topladılar.

