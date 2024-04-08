Sıcak havaların gelmesiyle birlikte birçok hobi kuruluşu dernek ve kulübler , etkinliklerini gerçekleştirmeye başladı. Bunlardan biri de , tüm dünyada üretildiği ilk günden itibaren ilgi odağı olan ‘ Vespa ‘ Motosikletler .

Vespa Club Cyprus adı altında birçok etkinliğe imza atan topluluk , her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ve sezon açılışı niteliğindeki ilkbahar gezisini 81 Vespa Motosikletin katılımıyla gerçekleştirdi .

Gezinin başlangıç noktası olan Girne Dr. Fazıl Küçük çemberinde pazar sabahı toplanan birbirinden renkli Vespa motosikletler , sırasıyla Alsancak , Lapta , Karşıyaka , Geçitköy güzergahını geçerek günün ilk molası olan Çamlıbey Köy meydanı kahvehanesine vararak yaptı . Ardından Kalkanlı , Güzelyurt Çevre yolu üzerinden Lefke , Gemikonağına varan grup günün ikinci ve son molasını yaptı . Geçtikleri yerde büyük ilgiyle karşılaşan Vespalar , gezinin son noktası olan ve çilek mevsimi yaşayan Yeşilırmağa vardı . Vouni King Restoranda hep birlikte öğle yemeği alan ekipler , daha sonra çilek tarlalarında gününü tamamladı . Gezide birçok kadın Vespa sürücüsü olması ise takdir topladı .