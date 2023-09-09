Daire’den yapılan açıklamada, yapılan baskında aşağıda belirtilen ürünlerin etiket bilgileri olmaması nedeniyle el konularak imha edildiği belirtildi.
El konulan ürünler şöyle:
1-Brown Beans (24 Paket)
2-Chin-Chın (7 Paket)
3-Hindi Kanadı (13 Paket)
4-Kurutulmuş Balık (6 Adet)
5-Kedi Balığı (5 Adet)
6-Dalak (15 Paket)
7-İşkembe (12 Paket)
8-Blue Bay Markalı “Crayfısh” 60 gr. x 4 Adet (son kullanma tarihi bitti)
9-Pişmiş Börek (68 Adet)
10-Baharat (13 Paket)
11-Dimes Nar Suyu 1 Litre (Son kullanım tarihi bitti).