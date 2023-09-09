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İkamet izinsiz 3 kişi daha tutuklandı

El konulan ürünler şöyle:

Daire’den yapılan açıklamada, yapılan baskında aşağıda belirtilen ürünlerin etiket bilgileri olmaması nedeniyle el konularak imha edildiği belirtildi.

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