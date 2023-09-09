Daire’den yapılan açıklamada, yapılan baskında aşağıda belirtilen ürünlerin etiket bilgileri olmaması nedeniyle el konularak imha edildiği belirtildi.

El konulan ürünler şöyle:

1-Brown Beans  (24 Paket)

2-Chin-Chın           (7 Paket)

3-Hindi Kanadı    (13 Paket)

4-Kurutulmuş Balık (6 Adet)

5-Kedi Balığı (5 Adet)

6-Dalak (15 Paket)

7-İşkembe (12 Paket)

8-Blue Bay Markalı “Crayfısh” 60 gr. x 4 Adet (son kullanma tarihi bitti)

9-Pişmiş Börek (68 Adet)

İkamet izinsiz 3 kişi daha tutuklandı İkamet izinsiz 3 kişi daha tutuklandı

10-Baharat (13 Paket)

11-Dimes Nar Suyu 1 Litre (Son kullanım tarihi bitti).