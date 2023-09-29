Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinde tüzük gereği devir işlemlerini kaza veteriner dairelerine bildirmeyenlere asgari ücrete orantılı cezai müeyyide uygulanacağını hatırlattı.

Daire’den yapılan yazılı açıklamada, hayvancılık işletmesi sahiplerinin, 7/2008 Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası'nın "Üreticilerin Yükümlülükleri" yan başlıklı 7. Maddesinin 3. Fıkrası gereği, nakledilecek hayvanların hareket belgelerini hayvanlarla beraber bulundurmaları gerektiği kaydedildi.

Aynı yasa altında çıkarılan Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü ile Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü gereği, hayvanların çıkacağı işletmelerin sahiplerinin, çıkıştan önce bağlı bulundukları kaza veteriner dairelerinden izin almak zorunda olduklarına değinilen açıklamada, yine tüzükler gereği hayvanların varış işletmelerinin sahibinin, hareket tamamlandıktan sonraki 5 gün içinde bağlı bulunduğu kaza veteriner dairelerine ulaşıp, hayvanların devir işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Bu kurallara uymayan işletme sahiplerine, sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına aylık brüt asgari ücretin onda biri, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına aylık brüt asgari ücretin kırkta biri oranında idari para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, aynı yasanın 7. Maddesinin 6. fıkrası gereği, Daire tarafından bulaşıcı veya zoonoz hastalık saptandığı teyit edilen işletmelere veya işletmelerden yapılacak hayvan veya hayvansal ürün hareketleri için Daireden yazılı izin almak gerektiği kaydedildi.

Söz konusu kurallara aykırı hareket eden veya Dairenin bu yasa uyarınca hareket yasağı koyduğu işletmeye veya işletmeden başka bir yere hayvan veya hayvansal ürün hareketinin yapılması durumunda işletmeden sorumlu olan üretici ile hayvan ve ürünleri nakleden kişilere aylık brüt asgarin ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu bilgiler ışığında üreticilerimizin konuya hassasiyet gösterip gereken özeni göstermeleri, aksi halde Dairemiz tarafından yapılan kontrollerde uygunsuzluk durumunda, cezai müeyyidenin uygulayacağını tüm kamuoyuna duyurulur.”