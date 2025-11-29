Mühimmatın bomba imha uzmanları tarafından güvenli şekilde etkisiz hâle getirilmesi için Metehan Sınır Kapısı ile Metehan Çemberi arasındaki yol tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı.
DAÜ Turizm Fakültesi ve Atatürk Meslek Lisesi iş birliğinde Porcini Risotto Atölyesi
İçeriği Görüntüle
Polis ekipleri bölgede güvenliği sağlayarak sivillerin uzaklaştırılmasını sağladı.
Bomba İmha Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda mühimmat kontrollü şekilde imha edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.