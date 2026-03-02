Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü duyurdu.

Von der Leyen, Hristodulidis’in kendisine gece yarısından kısa süre sonra Akrotiri’deki İngiliz üssünü hedef alan insansız hava aracıyla ilgili yaşanan tekil olaya ilişkin bilgi verdiğini aktardı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğrudan hedef alınmadığını belirten von der Leyen, buna karşın Avrupa Birliği’nin üye devletleriyle tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı paylaşımında, “Kıbrıs Cumhuriyeti hedef alınmamış olsa da açık olmak isterim: Her türlü tehdide karşı üye devletlerimizin yanında toplu, kararlı ve tereddütsüz bir şekilde duruyoruz” ifadelerini kullandı.