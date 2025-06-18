Carlo Ancelotti'nin gönderilmesinin ardından Real Madrid'in yeni teknik direktörü kulüp efsanesi Xabi Alonso oldu. İspanyol çalıştırıcı ilk sınavını Kulüpler Dünya Kupası'na verecek.

Real Madrid'de yeni hoca

Eflatun beyazlılar, turnuvadaki ilk maçına bugün 22.00'de Al Hilal maçı ile çıkacak. Dev maç öncesinde Xabi Alonso basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda daha fazla süre alacak mı?

Alonso, takımda geleceği merak edilen milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştu.

Arda Güler'e güvendiğini belirten Alonso, “Arda Güler ve Endrick bu sezon daha fazla süre alacak.” dedi.Kulüpte herkesin birbirine yardım ettiğine değinen İspanyol çalıştırıcı, "Real Madrid'e adapte olmak sürecin bir parçası. Bu sezon daha fazla süre almaya başlayacaklar. Diğer oyuncular da bu süreçte yardımcı olacak. Castilla'lı çocuklar da katkıda bulunuyor." şeklinde konuştu.