Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle Alçak Basınç Sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Buna göre, bugün gök gürültülü sağanak, yarın hafif sağanak, cuma sağanak yağmurlu, diğer üç gün ise parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgarın, bugün Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.