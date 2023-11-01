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Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

Bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, yarın yer yer sağanak bekleniyor. Cumadan pazartesine kadarsa hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 - 31 santigrat derece dolaylarında olacak.

Dairenin hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Metrekareye 2 kilogram... En fazla yağış oraya düştü...

Metrekareye 2 kilogram... En fazla yağış oraya düştü...

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