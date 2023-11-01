Meteoroloji Daires, 31 Ekim – 6 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.
Dairenin hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
Bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, yarın yer yer sağanak bekleniyor. Cumadan pazartesine kadarsa hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 - 31 santigrat derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.