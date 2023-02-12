İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İkili gözaltına alındı.



Şüphelilerin 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi.

16 BİN DOLAR VE 20 BİN TL PARA

Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı.

"VİCDANIM RAHAT"

Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin 'vicdanınız rahat mı?' sorusuna Yavuz Karakuş "Vicdanım rahat. 44 bina yaptım. 4'ü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım" dedi.