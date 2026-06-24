Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Sustainability Impact Ratings 2026 (Sürdürülebilirlik Etki Derecelendirmeleri 2026) sonuçlarında elde ettiği başarıyla küresel ölçekte dikkat çekti. Dünya üniversitelerinin, Birleşmiş Milletler’in 17 sürdürülebilir kalkınma amacı temel alınarak değerlendirildiği araştırmada Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en etkili 39’uncu üniversitesi olarak gösterildi. Yakın Doğu Üniversitesi aynı zamanda Türkiye ve Kıbrıs’ta da birinci sırada yer aldı.

Dünyanın En Etkili 39’uncu Üniversitesi!

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik performansları ölçen ve dünyanın en kapsamlı yükseköğretim değerlendirmeleri arasında gösterilen THE Sustainability Impact Ratings’te elde edilen sonuçlar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim, araştırma, sağlık, toplumsal katkı ve uluslararası iş birlikleri alanlarında ortaya koyduğu bütüncül yaklaşımın güçlü bir sonucu oldu.

Genel sıralamada dünyanın 39’uncu üniversitesi olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, yalnızca bölgesinin değil, küresel yükseköğretim sisteminin de en etkili kurumları arasında yer aldığını bir kez daha gösterdi.

Küresel Ortaklıklarda Dünya Üçüncüsü!

Sonuçlar içerisinde en dikkat çekici başarı, “Amaçlar İçin Ortaklıklar” kategorisinde elde edilen dünya üçüncülüğü oldu. Bu derece, Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası akademik iş birlikleri, araştırma ortaklıkları ve küresel kalkınma hedeflerine yönelik yürüttüğü çalışmaların dünya ölçeğinde örnek gösterildiğini ortaya koydu. Dünya üçüncülüğü, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretimini uluslararası ağlarla buluşturma ve ortak çözümler geliştirme kapasitesinin de önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.

Eğitim, Sanat, Sağlık ve Şehircilikte Küresel Başarı

Yakın Doğu Üniversitesi, sanat ve toplumsal mirasın gelişimine öncülük eden çalışmalarıyla bölgesel, toplumsal ve küresel ölçekte ilerlemeye yön veren üniversitelerin sıralandığı “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” kategorisinde ise dünya genelinde 8’inci sırada yer aldı. Bu alandaki başarı; müzeleri, sayısı 500’e yaklaşan sergileri ve açık havada sergilenen sanat eserleri ile aynı zamanda dünyanın en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin, kültürel mirası koruyan, yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran bütüncül vizyonunun etkisini de ortaya koyuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi aynı zamanda “Kaliteli Eğitim” kategorisinde dünyada 11’inci, “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” kategorisinde 32’nci ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kategorisinde ise 71’inci sırada yer alarak eğitim kalitesi, sağlık alanındaki katkıları ve sürdürülebilir yaşam kültürünü destekleyen uygulamalarının uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösterdi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bu sonuç, yarım asırlık vizyonun küresel teyididir!”

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in “Üniversiteler toplum dokuma tezgahlarıdır” sözünü hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yarım asrı aşkın süredir, bu felsefenin yol göstericiliğinde eğitim, bilim, sanat ve toplumsal gelişimi merkeze alan bir anlayışla ilerliyoruz. Bugün dünyanın en etkili 39’uncu üniversitesi olmak, ortaya koyduğumuz vizyonun uluslararası düzeyde kabul gördüğünün gurur verici bir kanıtıdır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geleceğe yön veren, insanlık için değer üreten bir dünya üniversitesi olduğunun uluslararası ölçekte kabul gördüğünü vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “insanlık için bilgi üreten ve bu bilgiyi toplumsal değere dönüştüren” misyonlarını kararlılıkla sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yetkinliklerimizle, bilimsel özgüvenimizle ve uluslararası ortaklarımızla kurduğumuz köprülerin bir sonucu.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise elde edilen başarıyı “Yetkinliklerimizle, bilimsel özgüvenimizle ve uluslararası ortaklarımızla kurduğumuz köprülerin sonucu” olarak nitelendirdi. “Dünyanın en etkili üniversiteleri arasında 39’uncu sırada yer almak ve beş farklı sürdürülebilir kalkınma alanında dünyanın en etkili üniversiteleri arasında olmak, bilimsel üretim kadar insanlığa değer katma misyonunun da güçlü bir göstergesidir” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Özellikle ‘Amaçlar İçin Ortaklıklar’ kategorisinde dünya üçüncüsü olmamız, geliştirdiğimiz uluslararası iş birliklerinin ve küresel etki gücümüzün ulaştığı seviyeyi ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.