Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji, 2025-2026 Akademik Yılı mezunlarını düzenlenen görkemli mezuniyet töreniyle geleceğe uğurladı. Okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve davetlilerin yoğun katılım gösterdiği gecede mezun öğrenciler diplomalarını almanın gururunu yaşarken, tören boyunca duygu dolu ve coşkulu anlar bir arada yaşandı.

Coşkulu kortej yürüyüşü ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Müdürü Şahin Kaymak’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Program kapsamında geleneksel flama devir teslim töreni gerçekleştirilirken, akademik başarılarıyla öne çıkan öğrenciler de ödüllendirildi. 10.00 tam not ortalamasıyla okul birincisi olan Amirsam Kheirkhahsabetghadam adını okul kütüğüne çakarken, Yasna Adelnia okul ikincisi, Nazanin Zahra Montazer Torbati ise okul üçüncüsü oldu.

Mezun öğrenciler adına Amirsam Kheirkhahsabetghadam’ın duygu ve düşüncelerini paylaştığı törende, öğrencilerin okul yıllarından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterisi izletildi. Diploma töreni öncesinde sahne alan okulun müzik grubu Fire Edge de geceye renk kattı. Diplomalarını aldıktan sonra kendileri için çalan “son okul zili” eşliğinde keplerini gökyüzüne fırlatan mezunlar, eğitim hayatlarının bu önemli dönemini coşkuyla tamamladı.

Şahin Kaymak: “Gerçek başarı; entelektüel birikiminizi nezaketle birleştirebilmek ve kalbinizdeki iyiliği koruyabilmektir.”

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Müdürü Şahin Kaymak, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin diplomalarını yalnızca akademik bir başarının değil; okul yıllarında kurdukları dostlukların, büyüttükleri hayallerin ve biriktirdikleri unutulmaz anıların simgesi olarak almaya hak kazandıklarını söyledi. “Gerçek başarı sadece sınavlarda alınan puanlar değildir. Gerçek başarı; entelektüel birikiminizi nezaketle birleştirebilmek, dürüstlükten ödün vermemek ve kalbinizdeki o saf iyiliği her zaman koruyabilmektir” diyen Kaymak, öğrencileri yalnızca geleceğin liderleri olarak değil, dünyaya değer katacak iyi ve doğru insanlar olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Mezunlara seslenerek Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji kültürünün bir parçası olmanın önemli bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Şahin Kaymak, “Bu mezuniyet sizin için bir son değil; yeni başarıların ve büyük hayallerin kapısını aralayan muhteşem bir dönüm noktasıdır” dedi. Mezunlara, “Şimdi hayallerinize doğru cesaretle, öz güvenle ve başınız dik bir şekilde yürüyün. Yolunuz açık, kılavuzunuz akıl ve bilim, şansınız daima bol olsun” sözleriyle seslenen Kaymak, öğrencilerin gittikleri her yerde okulun değerlerini gururla temsil edeceklerine inandığını ifade etti.

Amirsam Kheirkhahsabetghadam: “Özgüven, hiç stres yaşamamak değil; strese rağmen yoluna devam edebilmektir.”

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji birincisi olan Amirsam Kheirkhahsabetghadam ise mezuniyet konuşmasında okulda geçirdiği yılların kendisine yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda dostluk, dayanıklılık ve özgüven kazandırdığını söyledi. Okula başladığı ilk günlerde Müdür Yardımcısı’nın kendisine söylediği “Sizi sınırlarınızın ötesine taşıyacağız” sözünü hatırlatan Kheirkhahsabetghadam, “geriye dönüp baktığımda bunun ne kadar doğru olduğunu görüyorum” dedi. Sınavlar, yoğun çalışma temposu ve yaşanan zorlukların kendilerini geliştirdiğini belirten Kheirkhahsabetghadam, “Özgüven, hiç stres yaşamamak değil; strese rağmen yoluna devam edebilmektir” dedi. Öğretmenlerine, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür eden Kheirkhahsabetghadam, okulda kurdukları dostlukların ve birlikte yaşadıkları anıların hayatları boyunca kendilerine eşlik edeceğini vurgulayarak tüm mezunları kutladı.

Yasna Adelnia: “Mezuniyet, hikayemizin sonu değil; yeni bir başlangıcıdır.”

Okul ikincisi Yasna Adelnia, mezuniyet konuşmasında altı yıl önce yeni bir ülkeye ve farklı bir eğitim sistemine uyum sağlamaya çalışırken çıktığı yolculuğun bugün gurur verici bir başarıyla taçlandığını söyledi. Karşılaştığı zorluklara rağmen hiçbir zaman vazgeçmeyi düşünmediğini belirten Adelnia, “Ailem, öğretmenlerim ve arkadaşlarımın desteği bu süreçte en büyük gücüm oldu” dedi. “Mezuniyet, hikayemizin sonu değil; yalnızca güzel bir bölümün sonu ve yeni bir başlangıcıdır” diyen Adelnia, yıllar sonra sınav notlarını değil, kendilerine inanan insanları, kurdukları dostlukları ve kendilerini keşfetmelerini sağlayan okullarını hatırlayacaklarını vurgulayarak, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji'nin kendileri için her zaman “yuva” olarak kalacağını söyledi.

Nazanin Zahra Montazer Torbati: “Koşullarımız bizi tanımlamaz; bizi tanımlayan, onlara nasıl karşılık verdiğimizdir.”

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji okul üçüncüsü Nazanin Zahra Montazer Torbati ise; mezuniyet konuşmasında beş yıl önce İran’dan yeni bir ülkeye taşınarak farklı bir kültür, dil ve yaşamla tanıştığını belirterek, yaşadığı zorlukların kendisini daha güçlü bir birey haline getirdiğini söyledi. Okulun kendisi için yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda ikinci bir yuva olduğunu ifade eden Torbati, öğretmenlerine, ailesine ve arkadaşlarına destekleri için teşekkür etti. “Koşullarımız bizi tanımlamaz; bizi tanımlayan, onlara nasıl karşılık verdiğimizdir” diyen Torbati, azim, kararlılık ve doğru destekle hayal gibi görünen hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu vurguladı. Torbati, mezunlara yeni fırsatları cesaretle karşılamaları ve kendi potansiyellerine her zaman inanmaları çağrısında bulundu.