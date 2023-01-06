Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, yerel seçimler sonrası belediyelerde ‘baskı ve mobbing’ uygulandığı yönündeki iddialar hakkında kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Ülkede 28 olan belediye sayısının ‘zorlama bir yasa’ ile 18’e düşürüldüğünü ifade eden Yalınkaya, “Buna bağlı olarak özellikle birleştirilen belediyelerde seçim öncesi ve sonrası çalışanlar arasında ciddi bir huzursuzluk hasıl olmuştur” dedi.

Yalınkaya, tüm belediyelerde seçim sonrası yeni başkan ve meclis üyeleri seçildiğini hatırlatarak, “Daha henüz bir hafta gibi kısa bir süre geçmesinin ardından birçok belediyede mobing, baskı, tehdit ve yasalara aykırı uygulamalar baş göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Tüm sendikaların bu uygulamalardan rahatsız olduğunu kaydeden Yalınkaya, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bizler BES olarak zor ve meşakkatli geçecek olan bu geçiş sürecinde gerekli olumlu ve yapıcı katkıda bulunacağımızı, yasal olarak da sürecin bir parçası olduğumuzu defalarca açıkladık. Bizler için aslolan emekçilerimizin huzuru ve refahı, belediyelerimizin ise sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasıdır. Ancak bilinmesini isteriz ki yapılmaya çalışılan yasal olmayan uygulamalar ve emekçinin üzerinde baskı kurulması bizi yasal haklarımızı kullanmaktan asla alıkoymaz. Son bir çağrı yapıyoruz ve tüm tarafları sağduyulu davranmaya davet ederiz.”