Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon sırasında çatışma çıktı.

Olay İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan adrese düzenlenen operasyon sırasında yaşandı.

ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon düzenlenen evden emniyet güçlerine açılan ateşte üç polisin şehit olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, sekiz polisle bir bekçinin de yaralandığını duyurdu.

ALTI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yerlikaya, altı teröristin ise ölü ele geçirildiğini kaydetti.

Gece 03.00 sıralarında başlayan operasyonun sabah 09.40 sıralarında tamamlandığını belirten Yerlikaya, adrese bulunan beş kadın ile altı çocuğun sağ olarak adresten tahliye edildiğini söyledi.

DESTEK EKİP GÖNDERİLDİ, OPERASYON DEVAM EDİYOR

NTV muhabiri Sinan Kunter, Bursa'dan özel harekat polislerinin desteğe geldiğini bildirip çevrede güvenlik önlemlerinin alındığını dile getirdi.

Kunter, operasyonun sürdüğünü de aktarıp bölgeden zaman zaman silah seslerinin duyulduğunu söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DAEŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir.”

ÇATIŞMANIN OLDUĞU BÖLGEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Valilik bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

RTÜK'TEN GEÇİCİ YAYIN YASAĞI

Diğer yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), olay ile ilgili geçici yayın yasağı getirdi.

Açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir." denildi.

DAEŞ OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) geçtiğimiz hafta örgüte etkili operasyon düzenledi. 26 Aralık 2025 tarihinde, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DAEŞ'li terörist yakalandı.

Malatya'da yakalanarak gözaltına alınan İbrahim Burtakuçin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; MİT'in yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de terör örgütü DAEŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DAEŞ'e katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

25 Aralık 2025 tarihinde yapılan operasyon ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla yürütüldü. Talimat üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; DAEŞ'in yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişilere yönelik Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler elde edildi.

Terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, ayrıca bir kısmı hakkında Türkiye ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında 137 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

124 ADRESE OPERASYON: 115 GÖZALTI

İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda çok sayıda tabanca, fişek ve örgütsel dokümana el konuldu.

115 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.