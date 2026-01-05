Polisten edinilen bilgilere göre, 4 Ocak 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında, bölgede faaliyet gösteren bir makinist garajının bahçesinde İ.H.A. (22)’nın ısınmak amacıyla varil içerisinde yanmakta olan tahta parçalarının üzerine benzin döktüğü sırada, alevlerin çevreye yayılması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu konteyner oda, çeşitli beyaz eşyalar ve mobilyalar, 14 adet sandviç panel ile bir salon araç yanarak zarar gördü.

Olayla ilgili olarak söz konusu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.