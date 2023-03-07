Polisin açıklaması şu şekilde:

06.03.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Sırdaş Yatak fabrikasının çatı kısmında, O.Ç.(E-24) ve M.B.(E-30) gerekli tedbirleri almadan kaynak makinesi ile çalışma yaptıkları sırada, kaynak makinesinden atılan kıvılcımların fabrika içerisinde bulunan şilte yapımında kullanılan yanıcı maddelerin üzerine düşerek bir yangın meydana gelmesine sebep olmuşlardır.



Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu fabrika içerisinde bulunan muhtelif makineler, üretimde kullanılan maddeler, şilteler ve fabrikanın tüm çatısı tamamen yanarken, yangının Hasnihon Cyp. Otobak tamir atölyesine sirayet etmesi sonucu ise, tamir atölyesinin yıkama bölümünde bulunan bir adet salon araç, araç yıkama, kurutma, köpük ve road balance makineleri, elektrikli süpürge, 5 adet klima dış ünitesi 20 metre uzunluğunda profilden demirden mamul çadır malzemesi ve 7 adet alüminyum pencere tamamen yanarak zarar görmüştür. Ayrıca çıkan duman ve ısıdan dolayı işletmelerin tüm kapı, pencere ve duvarları zarar görmüştür. O.Ç. ve M.B. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.