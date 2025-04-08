Trendyol Süper Lig'de 30. hafta sona erdi. Ligin 3. haftasından itibaren liderlik koltuğunda oturan Galatasaray haftayı bay geçti. Zirve takipçisi Fenerbahçe ise zorlu maçta Trabzonspor'u 4-1 yenerek puan farkını 3'e düşürdü.
Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de takımların alacağı puanları tahmin etti. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yüzde 2 azalırken, Fenerbahçe'nin ise yüzde 2 arttı.
19 - ADANA DEMİRSPOR | 3 PUAN
18 - HATAYSPOR | 25 PUAN
17 - SİVASSPOR | 37 PUAN
16 - ALANYASPOR | 39 PUAN
15 - BODRUM FK | 40 PUAN
14 - KAYSERİSPOR | 41 PUAN
13 - KONYASPOR | 44 PUAN
12 - RİZESPOR | 45 PUAN
11 - ANTALYASPOR | 49 PUAN
10 - TRABZONSPOR | 49 PUAN
9 - GÖZTEPE | 49 PUAN
8 - GAZİANTEP FK | 49 PUAN
7 - KASIMPAŞA | 50 PUAN
6 - BAŞAKŞEHİR | 53 PUAN
5 - EYÜPSPOR | 56 PUAN
4 - SAMSUNSPOR | 60 PUAN
3 - BEŞİKTAŞ | 64 PUAN
2 - FENERBAHÇE | 88 PUAN - Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 20.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 22.6 olarak güncellendi.
1 - GALATASARAY | 91 PUAN - Galatasaray'ın yüzde 79.4 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 77.4 olarak güncellendi.