Trendyol Süper Lig'de 30. hafta sona erdi. Ligin 3. haftasından itibaren liderlik koltuğunda oturan Galatasaray haftayı bay geçti. Zirve takipçisi Fenerbahçe ise zorlu maçta Trabzonspor'u 4-1 yenerek puan farkını 3'e düşürdü.

Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de takımların alacağı puanları tahmin etti. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yüzde 2 azalırken, Fenerbahçe'nin ise yüzde 2 arttı.

19 - ADANA DEMİRSPOR | 3 PUAN

18 - HATAYSPOR | 25 PUAN

17 - SİVASSPOR | 37 PUAN

16 - ALANYASPOR | 39 PUAN

15 - BODRUM FK | 40 PUAN

14 - KAYSERİSPOR | 41 PUAN

13 - KONYASPOR | 44 PUAN

12 - RİZESPOR | 45 PUAN

11 - ANTALYASPOR | 49 PUAN

10 - TRABZONSPOR | 49 PUAN

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9 - GÖZTEPE | 49 PUAN

8 - GAZİANTEP FK | 49 PUAN

7 - KASIMPAŞA | 50 PUAN

6 - BAŞAKŞEHİR | 53 PUAN

5 - EYÜPSPOR | 56 PUAN

4 - SAMSUNSPOR | 60 PUAN

3 - BEŞİKTAŞ | 64 PUAN

2 - FENERBAHÇE | 88 PUAN - Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 20.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 22.6 olarak güncellendi.

1 - GALATASARAY | 91 PUAN - Galatasaray'ın yüzde 79.4 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 77.4 olarak güncellendi.