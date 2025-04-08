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1 - GALATASARAY | 91 PUAN - Galatasaray'ın yüzde 79.4 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 77.4 olarak güncellendi.

2 - FENERBAHÇE | 88 PUAN - Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 20.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 22.6 olarak güncellendi.

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Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de takımların alacağı puanları tahmin etti. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yüzde 2 azalırken, Fenerbahçe'nin ise yüzde 2 arttı.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta sona erdi. Ligin 3. haftasından itibaren liderlik koltuğunda oturan Galatasaray haftayı bay geçti. Zirve takipçisi Fenerbahçe ise zorlu maçta Trabzonspor'u 4-1 yenerek puan farkını 3'e düşürdü.

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