34 yaşındaki yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel'den Abby, eski ABD askeri ve gazi Josh Bowling ile evlendi. 2021 yılında gizlice gerçekleşen nikah töreni, yakın zamanda TODAY tarafından ortaya çıkarıldı. Abby ve Brittany, Minnesota'da doğup büyüyen ve hayatlarını birlikte yaşayan yapışık ikizler. İkizlerin her birinin kendi kafası, kalbi ve midesi var, ancak gövdeleri ve bacakları ortak.

2012 yılında TLC'de yayınlanan 'Abby & Brittany' adlı şovla ün kazandılar. Abby ve Josh, 2017 yılında bir kilisede tanıştıklarını ve kısa sürede birbirlerine aşık olduklarını söylediler.