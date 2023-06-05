Kazayla ilgili polisin açıklaması şu şekilde:

04.06.2023 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Tuğba TİKEN (K-24) yönetimindeki ZUG 846 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol’daki sığınmalı yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Gürkan TİLİM (E-22) yönetimindeki GF 573 plakalı aracın ön kısmına çarpışmıştır.

Kaza sonucu yaralanan GF 573 plakalı araç sürücüsü Gürkan TİLİM ve ZUG 846 plakalı araç sürücüsü Tuğba TİKEN ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Muzaffer ÖNBIÇAK (E-40), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular. ZUG 846 plakalı araç sürücüsü Tuğba TİKEN, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.