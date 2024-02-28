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Beşiktaş, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Kupaya 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Kalan sürede iki takım da yakaladıkları pozisyonlardan skor üretemedi ve Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışından erken kopan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yoluna devam ediyor.

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