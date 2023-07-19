KKTC Atletizm Federasyonu tarafından yarın Girne’de 07:00-09:00 saatleri arasında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Yol koşusu gerçekleştirilecek.

Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yol koşusu; Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı Barış ve Özgürlük Anıtı önünde başlayıp, Alsancak-Girne Yolu üzerinden devam edilerek 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı önünde bitecek.

Belirtilen yol koşusu güzergahı üzerinde, sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacak.

Yol koşusu devam ettiği sürece, sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.