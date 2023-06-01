Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge  genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli yarın ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Hava diğer günler genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları ise, nispeten yükselerek, genellikle iç kesimler ve sahillerde 30 - 33 ºC  dolaylarında seyredecek.  

Rüzgar, periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden, diğer günlerde ise batılı yönlerden orta  kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.