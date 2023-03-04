Gündem Kıbrıs olarak Hüseyin Soybaflı’ya Allah’tan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Soybaflı’nın vefatı büyük bir üzüntü yarattı.

Genç yaşta hayatını yitiren Hüseyin Soybaflı evli ve ikiz çocuk babasıydı.

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