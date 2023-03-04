Genç yaşta hayatını yitiren Hüseyin Soybaflı evli ve ikiz çocuk babasıydı.
Soybaflı’nın vefatı büyük bir üzüntü yarattı.
Gündem Kıbrıs olarak Hüseyin Soybaflı’ya Allah’tan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
Genç yaşta hayatını yitiren Hüseyin Soybaflı evli ve ikiz çocuk babasıydı.
Soybaflı’nın vefatı büyük bir üzüntü yarattı.
Gündem Kıbrıs olarak Hüseyin Soybaflı’ya Allah’tan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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