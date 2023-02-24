İnsan kaçakçılığı suçundan tutuklanan M.Ş., R.A., M.K. ve O.G. tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlılar M.Ş., R.A. ve M.K.nin Antalya’dan 9 metre uzunluğunda ‘Chico’ isimli zodyak ile mültecileri KKTC kara sularına bırakarak kaçmaya çalışırken, Sahil Güvenlik tarafından kovalama sonrası Girne açıklarında arasında yakalandıklarını açıkladı.

Sengil, 3 zanlının ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan cep telefonunun incelendiğini ve O.G. ile telefon görüşmesi tespit ettiklerini söyledi.

Polis, Lapta Belediyesi’nde çalışan O.G.nin iş yerinin civarında pusu kurduklarını, araca bineceği esnada yakalamaya çalıştıklarını ancak zanlıların onları görünce telefonunu yere atıp kırdığını söyledi.

Polis, zanlı O.G.nin sorgusunda sorulan sorulara dalga geçerek cevap verdiğini belirtti.

Yaşa dışı yollardan ülkeye getirilen 14 düzensiz göçmenin hala kayıp olduğunu belirten Şengil, aranan bir şahsın ve arabanın olduğunu ifade ederek ayrıca zanlı O.G.nin benzer suçtan dosyası olduğunu kaydetti.

Sengil, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek ek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.