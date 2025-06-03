Polis memuru Süleyman Mannaş mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 31.05.2023 tarihinde, saat 22:40 raddelerinde, LPM’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi devriye görevinde bulundukları esnada, Kermiya’da Metehan Sosyal Konutları bölgesinde Faaliyet gösteren bir iş yerinde şüpheli olarak tespit edilen Suriye uyruklu H.A'nın aleyhinde yapılan kontrolde KKTC’ne girişinin olmadığı tespit edilmesi üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının yapmış olduğu beyanında; 30.05.2025 tarihinde Türkiye Antalya’dan bilmediği bir sahilden bindiği bot ile yasal olmayan bir limandan KKTC’ ye giriş yaptığını belirttiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal bağı olmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.