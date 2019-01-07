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24 yaşındaki youtuber kız, 61 yaşındaki kadınla evlendi!

Aslen Brezilya kökenli olan 24 yaşındaki YouTuber Julia, Eylül ayında Tinder'da buluşup tanıştığı 61 yaşındaki Eileen de Freest'le kız arkadaş olduğunu açıklamıştı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:58
24 yaşındaki youtuber kız, 61 yaşındaki kadınla evlendi!

Julia, Noel'den hemen önce Elieen'e evlenme teklifinde bulundu. 35 ay gibi kısa bir sürede evlenme kararı alan çift, bunun hızlı bir karar olduğunu kabul ediyor ama Eileen 'hayatlarını pekiştirdiklerini' söyledi ve ekledi: “Biz sadece düşünmeden hareket etmiyoruz, her şey hakkında konuştuk. Birlikte yaşamanın çok iyi nedenleri var. Ve ikimiz de gerçekten çok mutluyuz.”

GELİNLE KAYINVALİDE BULUŞTU

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61 yaşındaki Amerikalı Eileen, Julia'nın diz çökmesinden sonra evet dedi. Çift, Noel'de Julia'nın ailesiyle tanışmak için Brezilya'ya gitti ve Eileen onu "gelecekteki kayınvalidem" olarak kabul etti.

Ve şimdi çift, bu yıl daha sonra yapılması planlanan düğünlerine hazırlanıyor. Çift, gelen tepkilere rağmen aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

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YoutuberYouTuber JuliaIleen De FreestEvlilikHaber
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