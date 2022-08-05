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5 Ağustos Cuma günü tüm burç yorumları!

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 5 Ağustos Cuma aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

05 Ağustos 2022 Cuma 10:16
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5 Ağustos Cuma günü tüm burç yorumları!
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5 Ağustos Cuma yani ayın beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 5 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Kıdemli bir meslektaşınızın çalışmanızı eleştirme nedenlerine ilişkin şüpheniz şimdilik kendinize saklanmalıdır. Bu durumla ilgisi olmayan biriyle endişelerinizi tartışmak yardımcı olabilir. Yeni bir bakış açısı elde edebilmeniz için objektif tavsiyelerde bulunabilecekler.

BOĞA

Aile içi ve iş yeri içi görüşmeler, rahatlamanızı ve son zamanlarda omuzlarınızda biriken yüklerin bir kısmından kurtulmanızı sağlayacaktır. Sevdikleriniz size duygusal olarak ve kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak sözler veriyor.

İKİZLER

Önünüzde harika bir gelecek var, ancak ikinizin de bundan zevk alması için geçmişten gelen sorunlarla yüzleşmeniz gerekiyor. Devam edebilmeniz için gereken şey bu olduğundan, eski takılmaları tartışmaya hazır ve istekli olun.

YENGEÇ

Yeni fırsatlara ve seçeneklere bakmaya başladığınızda bir özgürlük duygusu saracak sizi. Bir alana o kadar uzun süre odaklandınız ki, bunun sizi ne kadar kısıtlamaya başladığını fark etmediniz. Artık bu projenin sonu göründü; yeni bir şeye başlamak için heyecanlanacaksınız.

ASLAN

Perde arkasında yaşanan gizli pazarlıklar sizi heyecanlandırıyor. Bu işle ilgiliyse, rakiplerin ilgilenmesini önlemek için müzakerelerin gizli tutulması gerekir. Başkalarından sakladığınız bir ilişkiyse ve zaten bir partneriniz varsa, sonuçlarını düşünmeye başlamalısınız.

BAŞAK

Meslektaşların yapacak işleri olduğunu unutmuş görünüyor. Amacınız yaklaşan bir son tarihe odaklanmaktır. Bazı insanların sorumluluklarını nasıl görmezden geldiği sizi şaşırtıyor. En azından arka plana geçmek için kaçarsan, kimse senin kaybolduğunu fark etmez.

TERAZİ

Sosyal etkinlikler size çok fazla mutluluk getirecektir. Finans, yakın bir ilişkide çekişmeye neden olacaktır. Aile içinde tartışmalardan kaçınmayı umuyorsanız, alış ve satış gibi konuları dikkatli bir şekilde ele almalısınız.

AKREP

Gelecek için birçok seçenek var ve gerçekten ne yapmak istediğinize karar vermek giderek zorlaşıyor. Gerçekten kesin bir karar vermen gerekiyor, yoksa bazı harika fırsatları kaçırabilirsin. Bu akşama kadar hala kararsız hissediyorsanız, seçiminizi yazı tura atarak yapabilirsin.

YAY

Zor bir meydan okumayla karşı karşıya kalırsanız, dağları hareket ettirebileceğinizi hissedeceksiniz. Bu aynı zamanda makaleler, bloglar veya mektuplar yazmak için de iyi bir zaman olacaktır. Canlı grup tartışmalarında fikirlerinizi paylaşmanız için biraz baskı altında kalabilirsiniz. Ağzından çıkanlara dikkat etmelisin.

OĞLAK

Kariyer ilişkileri kökten değişiyor gibi görünüyor. Kıdemli meslektaşlarımız yeni bir girişime atılmaya hazır. Birisi işinize yeni yöntemler getirecek ve bunun çok erken olduğunu düşünseniz de düşüncelerinizi kendinize saklayın. Sonunda her şey yoluna girecek.

KOVA

En yakın ilişkilerine odaklanmayı bir öncelik haline getiriyorsun. Yeni bir romantizmin başlangıcındaysanız, umudunuz sonsuza kadar birlikte olmanızdır. Eğer kararlı bir ilişkiniz varsa, amacınız partnerinizi memnun etmek için elinizden gelen her şeyi yapmak olacaktır.

BALIK

Bir bağış toplama veya gönüllülük egzersizine yardımcı olmak için yakın zamanda size gönderilen bir talebi daha fazla düşünün. Bunun yıl içinde düzenlenecek etkinliklerle bir ilgisi olsa bile, bir cevap verilmesi gerekiyor. Muhtaç bir amaca adamak için zamanın var mı?

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