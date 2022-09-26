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53 kez evlenen adamdan kadınları kızdıran tavsiye!

Suudi Arabistan'da bir erkeğin 53 kez evlenip 52 kez boşanması tartışma konusu oldu. En kısa evliliği 24 saat süren adam, erkeklere tavsiyede bulunarak kendilerinden yaşça büyük kadınlarla evlenmelerini söyledi. Tartışma yaratan konu Türkiye'de insanları ikiye böldü. Bazıları adamın tavsiyesini doğru bulurken bazıları ise bu görüşe katılmadı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 10:39
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53 kez evlenen adamdan kadınları kızdıran tavsiye!



Suudi Arabistanlı Abu Abdullah, son 43 yılda 53 kez dünya evine girdi. İlk evliliğini 20 yaşındayken yapan Abdullah, en kısa evliliğinin sadece 24 saat sürdüğünü söyledi. Çoğunlukla Suudi kadınlarla evlendiğini söyleyen Abdullah, ilk eşinin kendisinden daha yaşlı olduğunu açıkladı.

"GÜNAHTAN KURTULMAK İÇİN EVLENDİM"

İş seyahatlerindeyken bazen yurt dışında tanıştığı kadınlarla evlendiğini de itiraf ederek, “Üç dört ay yurt dışında kalıyordum. Bu yüzden kendimi günahtan kurtarmak için evlendim.” diye açıkladı.

"HUZUR VE İSTİKRAR"

'Yüzyılın çok eşlisi' olarak tanınmaya başlayan Abdullah, 53 kez evlenmesiyle ilgili olarak "Kişisel zevk için olmadığını, huzur ve istikrar bulabilmeyi amaçladığını" söyledi.

ŞAŞIRTAN TAVSİYE

Şaşırtan bir tavsiyede bulunan Abdullah, ''Daima daha yaşlı bir eş tercih edin'' dedi. Açıklamasının devamında Abdullah, “Dünyadaki her erkek bir kadına sahip olmak ve onunla sonsuza kadar kalmak ister... Ancak istikrar genç bir kadında değil, yaşlı bir kadında bulunur” diye konuştu.

TARTIŞMA TÜRKİYE'DE İNSANLARI İKİYE BÖLDÜ

Gündem olan konuyla ilgili Türkiye'de bazı kadınlar kendilerinden yaşça küçük biriyle evlenmeyeceklerini söyledi. Bazı erkekler sevgi olduğu sürece yaşın problem olmayacağını ifade ederken bazı erkekler ise kendilerinden yaşça büyük biriyle evlenmeyeceklerini aktardı.

Bir erkek, "Doğru bir tavsiye, anne edasıyla yaklaştığı için erkeği daha iyi yönlendirebilir diye" açıklamasını yaparken, bir kadın "Hani derler ya büyük olunca daha tutumlu oluyor, erkeği zengin eder. Ondan olabilir" yorumunda bulundu.

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