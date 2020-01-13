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ABD’li uzman: Rus ‘katil uydu’ uzayda parçalandı

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:34
ABD’li uzman: Rus ‘katil uydu’ uzayda parçalandı

ABD’li ünlü astrofizikçi Jonathan McDowell, 2013’te yörüngeye çıkarılan Rus askeri uydu Kosmos-2491’in uzayda parçalandığını, uyduya ait 10 parçanın ABD Hava Kuvvetleri tarafından tespit edildiğini iddia etti.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden astrofizikçi Jonathan McDowell, 2013’te Rusya’nın Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılan 4 adet teftiş uydusundan biri olan ve hassas manevra yapabildiği için ‘katil uydu’ diye adlandırılan Kosmos-2491’in uzayda parçalandığını, uyduya ait 10 parçanın ABD Hava Kuvvetlerinin aygıtlarıyla tespit edildiğini iddia etti.

Batı medyasında yer alan haberlerde, Rusya’nın 2013’te fırlattığı Kosmos-2491’in ‘katil uydu’ olduğu iddia edilmişti.

2014’ün sonlarında ise Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) eski Başkanı Oleg Ostapenko, Kosmos-2491’in Rusya Bilimler Akademisi’nin işbirliği ile yapılan bir girişim olduğunu açıklayarak, gazetecilerin bu yöndeki iddialarını çürütmüştü.

Twitter hesabından Rus uydusu ile ilgili bir mesaj paylaşan McDowell, “Kosmos-2491 (tüm uçuşu boyunca) yörüngesini değiştirmedi. Görünüşe göre, görevini 2014 yılında tamamlamış bulunuyor. Ancak 23 Aralık 2019’da UTC 13.21’de (TSİ 16.21) uydu, saniyede 1.5 metre hızla yörünge değişikliği yaptı ve şu anda (bu uydunun) 10 parçası (ABD’nin askeri) kataloğuna işlendi” ifadelerini kullandı.

​McDowell, şöyle devam etti:

“Sonuç: Kosmos-2491 ya kasıtlı imha, tesadüfen (akümülatör) pili veya yakıt patlaması, ya da kazayla uzay çöpü ile çarpışma sonucu parçalanmış olabilir.”

ABD’li uzman, uydunun birkaç yıldır çalışmadığı için kasıtlı olarak değil, daha çok bir tesadüf sonucu parçalanmış olabileceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
ABDUzmanRusKatilUydu
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