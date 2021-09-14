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Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı katıldığı programda, İngiltere'den Hull City kulübünü satın almak istediğini söyledi.

14 Eylül 2021 Salı 23:20
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Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı

Geçen sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a hissedar olan Acun Ilıcalı, daha sonra kulüple yollarını ayırmıştı. Ilıcalı, Haber Global ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programında satın alacağı yeni kulübü açıkladı.

"HULL CITY'NİN HOCASINDAN, BELLİ FUTBOLCULARINA KADAR TÜRKLERDEN OLUŞMASINI İSTİYORUM"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, " Hull City'yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek" dedi. Ilıcalı ayrıca, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" ifadelerini kullandı.

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